Андрей ВОРОБЕЙ: «У Шевченко был мандраж»

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился мнением о ситуации с заменами в украинской национальной команде.

«Как можно играть без внедрения свежих сил после столь длительного клубного сезона. Как правило, выходил Виктор Цыганков и Марлос, но на общую картину игры, не находясь в своих лучших кондициях, эти футболисты повлиять не могли. Столь нерешительные планы относительно замен в нашей команде связаны с тренерскими задумками. Мне кажется, все-таки у Андрея Шевченко был некий мандраж относительно замен, боязнь ничего не испортить. Но как показал турнир, от этого лучше не стало», — считает Воробей.