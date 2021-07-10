Андрей ВОРОБЕЙ: «У Шевченко был мандраж»

Специалист поделился впечатлениями о сборной Украины

  • 10.07.2021 23:32
  • 935 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ВОРОБЕЙ: «У Шевченко был мандраж»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился мнением о ситуации с заменами в украинской национальной команде.

«Как можно играть без внедрения свежих сил после столь длительного клубного сезона. Как правило, выходил Виктор Цыганков и Марлос, но на общую картину игры, не находясь в своих лучших кондициях, эти футболисты повлиять не могли. Столь нерешительные планы относительно замен в нашей команде связаны с тренерскими задумками. Мне кажется, все-таки у Андрея Шевченко был некий мандраж относительно замен, боязнь ничего не испортить. Но как показал турнир, от этого лучше не стало», — считает Воробей.

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Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 10.07.2021 23:58
    0
    Воробей Андрей пора взяться за ум!
    Ссылка
    Гоша Печерский
    online
      Гоша Печерский, 10.07.2021 23:48
    +1
    Надо приглашать Реброва.
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 10.07.2021 23:42
    0
    Воробей прям К.О.
    Ссылка
    Гоша Печерский
    online
      Гоша Печерский, 10.07.2021 23:48
    +1
    Надо приглашать Реброва.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 10.07.2021 23:58
    0
    Воробей Андрей пора взяться за ум!
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 10.07.2021 23:42
    0
    Воробей прям К.О.
    Ссылка
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