Гарри КЕЙН: «Главное — не очень переживать»

Футболист сборной Англии готовится к поединку против Италии

  • 10.07.2021 23:15
  • 140 просмотров
  • 2 комментария
Гарри КЕЙН: «Главное — не очень переживать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от финал Евро-2020 против Италии.

«Думаю, тут дело больше в энергии. На чемпионате мира мы здорово стартовали, забив Тунису на последней минуте. В этой игре было потрачено много эмоциональной энергии. То же самое с Панамой: я провел отличный матч, сделал хет-трик. Было много разговоров, был всплеск энергии. И потом с Колумбией тоже. Это не только физическая форма. Ближе к концу того турнира я был немного потерян эмоционально», — считает Кейн.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 10.07.2021 23:48
    0
    ALKOSruLKA, 10.07.2021 23:30
    Не парся, тренуй пеналі (бо знов прямо у воротаря влупиш). Судді вам допоможуть.
    🤣🤣
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 10.07.2021 23:30
    0
    Не парся, тренуй пеналі (бо знов прямо у воротаря влупиш). Судді вам допоможуть.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 10.07.2021 23:48
    0
    ALKOSruLKA, 10.07.2021 23:30
    Не парся, тренуй пеналі (бо знов прямо у воротаря влупиш). Судді вам допоможуть.
    🤣🤣
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 10.07.2021 23:30
    0
    Не парся, тренуй пеналі (бо знов прямо у воротаря влупиш). Судді вам допоможуть.
    Ссылка
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