Гарри КЕЙН: «Главное — не очень переживать»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от финал Евро-2020 против Италии.

«Думаю, тут дело больше в энергии. На чемпионате мира мы здорово стартовали, забив Тунису на последней минуте. В этой игре было потрачено много эмоциональной энергии. То же самое с Панамой: я провел отличный матч, сделал хет-трик. Было много разговоров, был всплеск энергии. И потом с Колумбией тоже. Это не только физическая форма. Ближе к концу того турнира я был немного потерян эмоционально», — считает Кейн.