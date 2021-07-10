Гарри КЕЙН: «Мы ломали барьеры»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против Италии.
«На протяжении всего турнира мы ломали барьеры. Мы начали его с целью победить. Завтра у нас будет такая возможность. Когда мы видим болельщиков на улицах, когда нас так встречают у гостиницы и провожают с базы в Сент-Джорджс Парк, мы понимаем, как все это важно», — считает Кейн.
Матч Италия — Англия состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00.
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Источник — УЕФА
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