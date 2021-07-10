Гарри КЕЙН: «Мы ломали барьеры»

Футболист сборной Англии готов к финалу Евро-2020

  • 10.07.2021 22:46
  • 335 просмотров
  • 3 комментария
Гарри КЕЙН: «Мы ломали барьеры»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против Италии.

«На протяжении всего турнира мы ломали барьеры. Мы начали его с целью победить. Завтра у нас будет такая возможность. Когда мы видим болельщиков на улицах, когда нас так встречают у гостиницы и провожают с базы в Сент-Джорджс Парк, мы понимаем, как все это важно», — считает Кейн.

Матч Италия — Англия состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 10.07.2021 23:55
    0
    Італія-швидкість, один дотик, техніка, високий агресивний пресинг 90 хвилин, надійністт !🇮🇹🏆🇮🇹🏆 Англія- суддді с пенальті, РахіТ ниряльщик, кейн -пенальтист, в общем ,дно!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 10.07.2021 23:19
    0
    ага, за допомогою суддів...
    Ссылка
    Jeka Lukashin
    online
      Jeka Lukashin, 10.07.2021 22:55
    0
    За Италию! 😁
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 10.07.2021 23:55
    0
    Італія-швидкість, один дотик, техніка, високий агресивний пресинг 90 хвилин, надійністт !🇮🇹🏆🇮🇹🏆 Англія- суддді с пенальті, РахіТ ниряльщик, кейн -пенальтист, в общем ,дно!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 10.07.2021 23:19
    0
    ага, за допомогою суддів...
    Ссылка
    Jeka Lukashin
    online
      Jeka Lukashin, 10.07.2021 22:55
    0
    За Италию! 😁
    Ссылка
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