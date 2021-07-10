Металлист 1925 расстался с украинским защитником

ФК «Металлист 1925» прекратил сотрудничество с украинским защитником Максимом Цвиренко.
Максим Цвиренко находился в команде с момента ее создания, за пять сезонов сыграл в 52-х матчах, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.