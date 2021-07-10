Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Нам очень по душе это путешествие»

Футболист сборной Италии готовится к поединку финала Евро-2020 против Англии

  • 10.07.2021 21:50
  • 186 просмотров
  • 2 комментария
Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Нам очень по душе это путешествие»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от финала Евро-2020 с Англией.

«Нам очень по душе это путешествие. Сейчас, конечно, у нас не такое настроение, как перед началом турнира. С того самого момента, как я принял решение остаться в сборной, я чувстовал невероятную сплоченность этой команды. И я сразу почувствовал, что мы способны замахнуться на многое.

По нашим последним матчам можно заметить, что я стал лучше как игрок. Получаю удовольствие от каждого момента своей карьеры. Всегда улыбаюсь, отношусь ко всем соперникам с огромным уважением. Но я всегда вел себя так в подобных матчах, особенно что касается чемпионата Европы. Действительно пытаюсь насладиться абсолютно каждой игрой», — считает Кьеллини.

Матч Италия — Англия состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 10.07.2021 22:17
    0
    Знач буде 5:0
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 10.07.2021 22:12
    0
    Красава!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.07.2021 22:17
    0
    Знач буде 5:0
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 10.07.2021 22:12
    0
    Красава!
    Ссылка
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