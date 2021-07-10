Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Нам очень по душе это путешествие»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от финала Евро-2020 с Англией.

«Нам очень по душе это путешествие. Сейчас, конечно, у нас не такое настроение, как перед началом турнира. С того самого момента, как я принял решение остаться в сборной, я чувстовал невероятную сплоченность этой команды. И я сразу почувствовал, что мы способны замахнуться на многое.

По нашим последним матчам можно заметить, что я стал лучше как игрок. Получаю удовольствие от каждого момента своей карьеры. Всегда улыбаюсь, отношусь ко всем соперникам с огромным уважением. Но я всегда вел себя так в подобных матчах, особенно что касается чемпионата Европы. Действительно пытаюсь насладиться абсолютно каждой игрой», — считает Кьеллини.

Матч Италия — Англия состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00.