Роберто МАНЧИНИ: «Нужно сделать последнее усилие»

Наставник Италии поделился ожиданиями от встречи с Англией

  • 10.07.2021 21:12
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Роберто МАНЧИНИ: «Нужно сделать последнее усилие»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против Англии.

«Финал будет сложным по многим причинам, но мы должны сосредоточиться на нашей игре и постараться как можно лучше реализовать наш подход, зная, что это будет последний матч на турнире. Мы надеемся наслаждаться игрой 90 минут, а затем уйти в отпуск. Нужно сделать последнее усилие.

Англия — сильная команда, а Стерлинг является одним из многих отличных игроков, который серьезно прибавил. Мы должны хорошо сыграть против него, но в этой команде есть и другие. Я не знаю, кто будет играть справа, а в центре есть Кейн. Вся их линия атаки хороша, игроки обладают прекрасной скоростью и техникой», — считает Манчини.

Матч Италия — Англия состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00.

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Источник — УЕФА

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