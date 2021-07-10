Алексей АНДРОНОВ: «Не совсем понятен трансфер Шкурина в Динамо»

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о переходе белорусского форварда Ильи Шкурина в киевское «Динамо».

«Мне, если честно, не совсем понятен этот трансфер. Шкурин и в основе ЦСКА не имел стабильного места.

Я бы его назвал техническим нападающим. У Шкурина большие проблемы с завершением атаки, и вряд ли от него можно ждать высокой результативности. Он хорошо прессингует, хорошо отрабатывает именно в этом компоненте. Нападающий для контратак. Учитывая, что на контратаках «Динамо» играет очень редко, я не до конца понимаю, зачем он понадобился.

Многие Шкурина виртуально сравнивают с Бесединым, хотя он поменьше немного. В то же время, что-то общее у них, пожалуй, присутствует. Возможно, из-за травмы Беседина его как раз и взяли в срочном порядке, и этот фактор как-то объясняет решение руководства киевлян, ведь у «Динамо», фактически, не осталось, как таковых, нападающих – Соль не в клубе, в Супрягу Луческу не очень верит. Однако мне кажется, что для «Динамо» актуален поиск нападающего другого формата – футболиста, который будет много забивать. Пока же переход Шкурина в киевский клуб можно охарактеризовать известной фразой – дело ясное, что дело темное», — считает Андронов.