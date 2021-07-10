В сети появились фото нового мяча Лиги чемпионов

Авторитетный портал «Footy Headlines» опубликовал первые фото нового официального мяча Лиги чемпионов, презентация которого еще не состоялась. Именно такой мяч под названием «Adidas Finale Pyrostorm» будет использоваться в сезоне 2021/2022:
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Источник — Footyheadlines
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