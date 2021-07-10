Сергей КРАВЧЕНКО: «Итальянцам будет очень тяжело»

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился ожиданиями от финала Евро-2020 Италия — Англия.

«В решающем поединке мы станем свидетелями противостояния двух классических схем — 1-4-3-3 против 1-4-2-3-1. Хотя я бы, опять-таки, не стал акцентировать внимание на исходной расстановке. Те же датчане начинали турнир с четверкой защитников, а закончили — с тройкой. Кроме них с подобной схемой так далеко никто не добрался, но я бы не спешил с выводами. Напишу об этом еще раз — намного важнее идея игры, принципы ее построения. В конце концов, Томас Тухель выиграл Лигу чемпионов с тройкой или пятеркой защитников. Так что схемы в футбол не играют. Да и тренеры часто отталкиваются от своего кадрового потенциала.

Я уверен, что итальянцам будет очень тяжело. У Англии мощная дисциплинированная команда с двумя классическими, по старым меркам, опорными полузащитниками, заточенными на оборону. Но я надеюсь, что Италия именно переиграет своего соперника. Хочу, чтобы после финала говорили только о футболе, а не о везении, судействе, втором мяче и так далее. Пусть победит сильнейший, этот чемпионат Европы заслуживает самого достойного триумфатора», — считает Кравченко.

Матч Италия — Англия состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00.