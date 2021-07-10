Сергей КРАВЧЕНКО: «Итальянцам будет очень тяжело»

Специалист поделился ожиданиями от финала Евро-2020

  • 10.07.2021 19:33
  • 456 просмотров
  • 2 комментария
Сергей КРАВЧЕНКО: «Итальянцам будет очень тяжело»
© Getty Images/Global Images Ukraine

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился ожиданиями от финала Евро-2020 Италия — Англия.

«В решающем поединке мы станем свидетелями противостояния двух классических схем — 1-4-3-3 против 1-4-2-3-1. Хотя я бы, опять-таки, не стал акцентировать внимание на исходной расстановке. Те же датчане начинали турнир с четверкой защитников, а закончили — с тройкой. Кроме них с подобной схемой так далеко никто не добрался, но я бы не спешил с выводами. Напишу об этом еще раз — намного важнее идея игры, принципы ее построения. В конце концов, Томас Тухель выиграл Лигу чемпионов с тройкой или пятеркой защитников. Так что схемы в футбол не играют. Да и тренеры часто отталкиваются от своего кадрового потенциала.

Я уверен, что итальянцам будет очень тяжело. У Англии мощная дисциплинированная команда с двумя классическими, по старым меркам, опорными полузащитниками, заточенными на оборону. Но я надеюсь, что Италия именно переиграет своего соперника. Хочу, чтобы после финала говорили только о футболе, а не о везении, судействе, втором мяче и так далее. Пусть победит сильнейший, этот чемпионат Европы заслуживает самого достойного триумфатора», — считает Кравченко.

Матч Италия — Англия состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 10.07.2021 20:51
    0
    От бля открьіл интригу...Украине бьіло легко...чпок и в дамки.Умник
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 10.07.2021 19:52
    0
    Ага , англійцям буде дуже легко..тх... у італійців команда 5абагато дисциплінованіша, а центр поля сильніший.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 10.07.2021 20:51
    0
    От бля открьіл интригу...Украине бьіло легко...чпок и в дамки.Умник
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 10.07.2021 19:52
    0
    Ага , англійцям буде дуже легко..тх... у італійців команда 5абагато дисциплінованіша, а центр поля сильніший.
    Ссылка
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