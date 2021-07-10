Цитаишвили может перейти в Черноморец

13 июля «Ворскла» проведет заключительный спарринг на сборе в Закарпатье» с «Минаем».
В тренировочном лагере полтавчан появился стоппер Валерий Бондаренко, арендованный у донецкого «Шахтера». Также полтавчане внимательно следят за карьерой Георгия Цитаишвили и после того, как динамовец не поехал на сборы с киевлянами, рассчитывают обратиться к «Динамо» с предложением снова отдать этого полузащитника в аренду. Также, по имеющимся данным, на экс-полузащитника сборной Украины претендует «Черноморец».
До начала сезона «Ворскла» планирует усилить свои ряды еще 2-3 новичками, в частности, нападающим-легионером, который должен появиться в расположении полтавчан после их возвращения со сбора в Закарпатье.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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