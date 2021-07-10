Цитаишвили может перейти в Черноморец

Одесский клуб готов подписать игрока «Динамо»

  • 10.07.2021 19:17
  • 3426 просмотров
  • 5 комментариев
Цитаишвили может перейти в Черноморец
© Instagram. Георгий Цитаишвили

13 июля «Ворскла» проведет заключительный спарринг на сборе в Закарпатье» с «Минаем».

В тренировочном лагере полтавчан появился стоппер Валерий Бондаренко, арендованный у донецкого «Шахтера». Также полтавчане внимательно следят за карьерой Георгия Цитаишвили и после того, как динамовец не поехал на сборы с киевлянами, рассчитывают обратиться к «Динамо» с предложением снова отдать этого полузащитника в аренду. Также, по имеющимся данным, на экс-полузащитника сборной Украины претендует «Черноморец».

До начала сезона «Ворскла» планирует усилить свои ряды еще 2-3 новичками, в частности, нападающим-легионером, который должен появиться в расположении полтавчан после их возвращения со сбора в Закарпатье.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 11.07.2021 17:07
    0
    rus, 10.07.2021 21:52
    Ну да звезда сборной Грузии.
    бцдет металл топтать
    Ссылка
    Robert Monroe
      Robert Monroe, 10.07.2021 23:58
    +1
    Цитаішвілі вже у Чорноморці.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 10.07.2021 21:52
    +2
    tima fialko, 10.07.2021 21:29
    Чесно кажучи,бісить,що в країні де така порожнеча з якісними форвардами,Цітаїшвілі неможе знайти команди.Йому достатньо стояти в центрі і чекати пасу-10-20 голів за сезон заб"є.
    Ну да звезда сборной Грузии.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 10.07.2021 21:29
    -2
    Чесно кажучи,бісить,що в країні де така порожнеча з якісними форвардами,Цітаїшвілі неможе знайти команди.Йому достатньо стояти в центрі і чекати пасу-10-20 голів за сезон заб"є.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 10.07.2021 20:22
    0
    Інформація на 95% про "Ворсклу" і Цітаїшвілі, а в назві статті "Чорноморець", спортовці, ви взагалі з логікою дружите???
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 10.07.2021 21:52
    +2
    tima fialko, 10.07.2021 21:29
    Чесно кажучи,бісить,що в країні де така порожнеча з якісними форвардами,Цітаїшвілі неможе знайти команди.Йому достатньо стояти в центрі і чекати пасу-10-20 голів за сезон заб"є.
    Ну да звезда сборной Грузии.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 10.07.2021 23:58
    +1
    Цитаішвілі вже у Чорноморці.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 11.07.2021 17:07
    0
    rus, 10.07.2021 21:52
    Ну да звезда сборной Грузии.
    бцдет металл топтать
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 10.07.2021 20:22
    0
    Інформація на 95% про "Ворсклу" і Цітаїшвілі, а в назві статті "Чорноморець", спортовці, ви взагалі з логікою дружите???
    Ссылка
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