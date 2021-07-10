Джон СТОУНЗ: «Финал Евро-2020 многое для меня значит»

Защитник сборной Англии Джон Стоунз поделился ожиданиями от поединка с национальной командой Италии в финале Евро-2020.
«Это многое для меня значит. То, что мы будем играть на «Уэмбли», делает это событие более особенным. Мы росли на протяжении всего чемпионата. За последние несколько лет наша сборная прошла множество серьезных испытаний. Мы многому научились и получили большой опыт», — отметил Стоунз.
Матч Италия — Англия состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00.
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Источник — Sport.ua
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