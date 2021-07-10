FAVBET очікує королеву на трибунах та собаку на полі у фіналі Євро 2020

А ще червону для тренера, “Паненку” під час пенальті, більше шести забитих м’ячів

  • 10.07.2021 18:11
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FAVBET очікує королеву на трибунах та собаку на полі у фіналі Євро 2020

Нарешті дочекалися апофеозу Євро 2020! Цієї неділі відбудеться фінал Італія - Англія. Фінал — завжди особлива гра. Переможець підніме над головою кубок Анрі Делоне, а програвший залишиться невдахою. Для мільйонів вболівальників, які зануряться у гру, життя розділиться на “до” та “після”. Саме тому FAVBET вірить, що фінал — час неординарних подій, як на полі та і за його межами.

Наприклад, букмекери приймають ставки на те, що головний тренер однієї з команд отримає червону картку. Гарет Саутгейт та Роберто Манчіні дисципліновані чоловіки, але це фінал, нерви можуть і здати. 

З більшою ймовірністю оцінюють можливість відвідин королевою Єлизаветою ІІ матчу. Можливо, Гаррі Кейн отримає кубок саме з рук Її величності. 

З високою вірогідністю букмекери оцінюють шанси, що хтось з гравців згадає Артема Мілевського зразка 2006 року і проб’є пенальті ударом у стилі “Паненки”.

 А пам’ятаєте півфінал Чемпіонату світу 2014 року між Німеччиною та Бразилією? Тоді німці пройшлися по бразильцях, наче катком по автобану — 7:1. Таку можливість допускают букмекери і під час фіналу Євро 2020. 

З більшою ймовірністю на поле під час гри може вибігти собака, а якщо на стадіоні буде королева, то ми знатимемо напевно ще і її породу. 

З такою ж вірогідністю букмекери оцінюють забіг на поле інстаграм моделі Кінсі Воланскі. Її забіг на поле у мадридському фіналі Ліги Чемпіонів 2019 неможливо забути.

Як думаєш, щось здійсниться? Обирай цікавий прогноз, насолоджуйся фіналом та будь всередині гри з FAVBET!

 

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Источник — Sport.ua

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