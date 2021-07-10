ФОТО. Свитолина в купальнике загорает на пляже

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина загорает на пляже в Монте-Карло, готовясь к новым соревнованиям.
Свежее фото Элина опубликовала в Instagram.
Свитолина занимает 5-е место в рейтинге WTA.
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Источник — Instagram
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