Виктория просматривает игроков ВПК-Агро и Кристалла

На просмотре в «Виктории» из Николаевки находятся 26-летний вратарь Александр Воробей и 33-летний защитник Василий Билый, которые в прошлом сезоне играли за «ВПК-Агро».

Также в команде находится 29-летний Александр Логинов (младший брат Сергея Логинова из «Днепра-1») и 30-летний опорник Андрей Сорокин, последней командой которых был «Кристалл».

«Виктория» за последние три года трижды доходила до финала чемпионата ААФУ: дважды (в 2019 и 2021 годах) становилась вице-чемпионом страны среди любителей, один раз (в 2020-м) была чемпионом.