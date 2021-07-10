Виктория просматривает игроков ВПК-Агро и Кристалла

Клуб намерен усилиться перед стартом нового сезона

  • 10.07.2021 17:35
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Виктория просматривает игроков ВПК-Агро и Кристалла
© ФК Волынь. Александр Воробей

На просмотре в «Виктории» из Николаевки находятся 26-летний вратарь Александр Воробей и 33-летний защитник Василий Билый, которые в прошлом сезоне играли за «ВПК-Агро».

Также в команде находится 29-летний Александр Логинов (младший брат Сергея Логинова из «Днепра-1») и 30-летний опорник Андрей Сорокин, последней командой которых был «Кристалл».

«Виктория» за последние три года трижды доходила до финала чемпионата ААФУ: дважды (в 2019 и 2021 годах) становилась вице-чемпионом страны среди любителей, один раз (в 2020-м) была чемпионом.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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