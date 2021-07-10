Барселона и Атлетико могут совершить громкий обмен

Антуан Гризманн может вернуться в мадридский клуб

  • 10.07.2021 16:54
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Барселона и Атлетико могут совершить громкий обмен
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

«Барселона» и «Атлетико» Мадрид могут совершить громкий обмен игроками нынешним летом. Антуан Гризманн может вернуться в «Атлетико», а в обратном направлении отправится Сауль Ньигес.

Гризманн за два года в «Барселоне» так и не стал ключевым игроком команды. А Сауль Ньигес в последнее время потерял доверие наставника «Атлетико» Диего Симеоне.

Ранее сообщалось о том, что Гризманном интересуются два английских топ-клуба.

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Источник — Mundo Deportivo

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