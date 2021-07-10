Барселона и Атлетико могут совершить громкий обмен

«Барселона» и «Атлетико» Мадрид могут совершить громкий обмен игроками нынешним летом. Антуан Гризманн может вернуться в «Атлетико», а в обратном направлении отправится Сауль Ньигес.
Гризманн за два года в «Барселоне» так и не стал ключевым игроком команды. А Сауль Ньигес в последнее время потерял доверие наставника «Атлетико» Диего Симеоне.
Ранее сообщалось о том, что Гризманном интересуются два английских топ-клуба.
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Источник — Mundo Deportivo
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