Динамо на сборах в Швейцарии хочет сыграть с клубом Бундеслиги

Мирча Луческу намерен увеличить количество спаррингов

  • 10.07.2021 13:46
  • 497 просмотров
  • 2 комментария
Динамо на сборах в Швейцарии хочет сыграть с клубом Бундеслиги
© ФК Динамо Киев

Утром 10 июля «Динамо» отправилось во французскую коммуну Дивон-ле-Бен, расположенной неподалеку от границы со Швейцарией, где проведут второй тренировочный сбор.

Сбор продлится до 24 июля. Изначально планировалось провести четыре контрольных матча. Но, как сообщает источник, главный тренер киевлян Мирча Луческу изъявил желание увеличить количество соперников до шести. На данный момент есть договоренность с четырьмя командами. Если успехи по поиску пятого и шестого спарринг-партнеров завершатся успешно, генеральной репетицией перед стартом в УПЛ (31 июля против Вереса) должен стать сильный соперник. Главный тренер изъявил желание, чтобы это была команда из немецкой Бундеслиги.

Отметим, что в Швейцарии «Динамо» начинает сбор в составе 27 футболистов. Там к команде присоединятся игроки сборной Украины, кроме Тымчика, который в Швейцарии уже будет работать с первых дней.

В первых четырех контрольных матчах на втором сборе киевляне сыграют против «Сервета», «Сьона», «Ниццы» и «Атлетика». Первая игра против «Сервета» состоится 10 июля.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    F&D
    online
      F&D, 10.07.2021 13:57
    0
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 10.07.2021 13:55
    С ЦСКА Москва лучше сыграйте ,Динамо же на подсосе у русской армии
    вафлючка ты бы помалкивала - вы сами с газпромовским чудом из пердива играли на днях
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 10.07.2021 13:55
    -2
    С ЦСКА Москва лучше сыграйте ,Динамо же на подсосе у русской армии
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 10.07.2021 13:57
    0
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 10.07.2021 13:55
    С ЦСКА Москва лучше сыграйте ,Динамо же на подсосе у русской армии
    вафлючка ты бы помалкивала - вы сами с газпромовским чудом из пердива играли на днях
    Ссылка
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