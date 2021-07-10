ВИДЕО. Динамо отправилось на второй сбор в Швейцарию

Утром 10 июля «Динамо» отправилось во французскую коммуну Дивон-ле-Бен, расположенной неподалеку от границы со Швейцарией, где проведут второй тренировочный сбор.

Рейсом из Борисполя в Женеву вылетели 27 футболистов, а во время сбора состав команды пополнят украинские сборники, которые защищали честь страны на Евро-2020.

Вечером 10 июля «Динамо» проведет первый из четырех запланированных спаррингов на втором сборе, соперником в котором выступит швейцарский «Серветт» (начало - в 21:00 по киевскому времени).