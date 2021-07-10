БОНУЧЧИ: «Три года назад выход Италии в финал Евро-2020 казался утопией»

Защитник итальянцев положительно настроен на матч с Англией

  • 10.07.2021 12:15
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БОНУЧЧИ: «Три года назад выход Италии в финал Евро-2020 казался утопией»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча против Англии в финале Евро-2020.

«Три года назад выход в финал казался утопией, но лишний год опыта помог нам. Наличие большого количества талантов в полузащите значительно упростило весь наш путь. У Англии очень сильные нападающие: быстрые на флангах и мощные в центре, будь то Кейн или Калверт-Льюин. Кейн — один из сильнейших в мире, как и те нападающие, против которых мы играли в последних матчах. В начале турнира я сразу сказал, что Англия будет одним из фаворитов на победу.

Кьеллини? Мы разъедемся из сборной 12 числа, а уже 14-го встретимся, чтобы вместе с нашими семьями уехать в отпуск. Так что вы понимаете, какие у нас с ним отношения», — сказал Бонуччи.

Матч Италия - Англия состоится в воскресенье, 11 июля. Начало в 22:00.

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Источник — УЕФА

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