ФОТО. Очень мило. Новую форму английского клуба представили собаки

Клуб английского Чемпионшипа «Бристоль Сити» оригинально презентовал новую форму
В клубе решили приодеть в игровую форму собак.
Экипировка для сезона-2021/22 снова будет экологически чистой. Каждая футболка изготовлена из высококачественного полиэстера, произведенного из восьми переработанных пластиковых бутылок.
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Источник — Sport.ua
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