ФОТО. Очень мило. Новую форму английского клуба представили собаки

«Бристоль Сити» провел креативную презентацию

  • 10.07.2021 10:55
  • 1384 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Очень мило. Новую форму английского клуба представили собаки
© instagram.com/bristolcityfc

Клуб английского Чемпионшипа «Бристоль Сити» оригинально презентовал новую форму

В клубе решили приодеть в игровую форму собак.

Экипировка для сезона-2021/22 снова будет экологически чистой. Каждая футболка изготовлена из высококачественного полиэстера, произведенного из восьми переработанных пластиковых бутылок.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 10.07.2021 12:02
    0
    Х@йня какая-то, в наше время форму должны предоставлять чёрнокожие геи и лесбиянки....
    Ссылка
    Саша Туманов
    online
      Саша Туманов, 10.07.2021 11:32
    -3
    Главное, чтобы без героев!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 10.07.2021 11:02
    +1
    Во дают!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 10.07.2021 11:02
    +1
    Во дают!
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 10.07.2021 12:02
    0
    Х@йня какая-то, в наше время форму должны предоставлять чёрнокожие геи и лесбиянки....
    Ссылка
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