Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Гамбурге.
В полуфинале украинка, посеянная под первым номером, сыграет против румынки Елены-Габриэлы Русе (№198 WTA), которая стартовала в квалификации.
Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала – 13:00 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, украинка проиграла.
В финале победительница встречи сразится против Юле Нимаер (№167 WTA) или Андреа Петкович (№130 WTA), которые представляют Германию.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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