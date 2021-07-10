Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Гамбурге.



В полуфинале украинка, посеянная под первым номером, сыграет против румынки Елены-Габриэлы Русе (№198 WTA), которая стартовала в квалификации.



Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала – 13:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, украинка проиграла.



В финале победительница встречи сразится против Юле Нимаер (№167 WTA) или Андреа Петкович (№130 WTA), которые представляют Германию.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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