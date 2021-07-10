Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Гамбурге

  • 10.07.2021 10:55
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Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В субботу украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Гамбурге.
 
В полуфинале украинка, посеянная под первым номером, сыграет против румынки Елены-Габриэлы Русе (№198 WTA), которая стартовала в квалификации.
 
Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала – 13:00 по Киеву. 

Ранее девушки играли один раз, украинка проиграла.
 
В финале победительница встречи сразится против Юле Нимаер (№167 WTA) или Андреа Петкович (№130 WTA), которые представляют Германию.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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