Карпаты намерены подписать опытного воспитанника Динамо

Львовские «Карпаты» ведут подготовку к новому сезону, который станет дебютным во Второй лиге. Львовский клуб ведет активную трансферную политику этим летом.
По словам главного тренера команды Андрея Тлумака, на данный момент контракты подписаны с Кожановым, Ткачуком и Чачуа. К 16 июля на пресс-конференции будут представлены еще несколько новичков.
Как отмечает источник, игроком «Карпат» станет полузащитник Александр Ермаченко. 28-летний воспитанник «Динамо» находится в расположении львовской команды и провел несколько спаррингов.
Последним клубом Ерманченко была молдавская «Сперанца». Ранее он также выступал за «Скалу», «Динамо-2», каменскую «Сталь», «Сумы», молдавскую «Зарю», «Зугдиди», «Актобе», киевский «Арсенал», «Шевардени» и «Кремень».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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