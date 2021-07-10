Карпаты намерены подписать опытного воспитанника Динамо

Львовские «Карпаты» ведут подготовку к новому сезону, который станет дебютным во Второй лиге. Львовский клуб ведет активную трансферную политику этим летом.

По словам главного тренера команды Андрея Тлумака, на данный момент контракты подписаны с Кожановым, Ткачуком и Чачуа. К 16 июля на пресс-конференции будут представлены еще несколько новичков.

Как отмечает источник, игроком «Карпат» станет полузащитник Александр Ермаченко. 28-летний воспитанник «Динамо» находится в расположении львовской команды и провел несколько спаррингов.

Последним клубом Ерманченко была молдавская «Сперанца». Ранее он также выступал за «Скалу», «Динамо-2», каменскую «Сталь», «Сумы», молдавскую «Зарю», «Зугдиди», «Актобе», киевский «Арсенал», «Шевардени» и «Кремень».