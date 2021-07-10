Джон СТОУНЗ: «Саутгейт создал невероятную атмосферу в сборной Англии»

Защитник положительно настроен на финал Евро-2020

  • 10.07.2021 09:59
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  • 1 комментарий
Джон СТОУНЗ: «Саутгейт создал невероятную атмосферу в сборной Англии»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Англии Джон Стоунз высказался о своей национальной команде накануне финала Евро-2020 с Италией.

«Я думаю, что Гарет создал невероятную атмосферу в нашей команде, невероятную сплоченность и спокойствие, которое является его уникальным качеством как человека и тренера.

Саутгейт обладает уникальным качеством сохранять спокойствие в любых ситуациях, и это передается всей команде. На днях мы впервые играли дополнительное время, но никто не паниковал и не торопил события. Все играли спокойно и придерживались плана. В итоге у нас все получилось.

Стерлинг? Всегда говорил об этом — я большой поклонник Рахима. Очень хочу, чтобы его признали лучшим игроком турнира. То, что он сделал для нас, эта его бескорыстная часть игры — об этом почти не говорят. Но мы, игроки, видим насколько он опасен, когда идет вперед», - сказал Стоунз.

Матч Италия - Англия состоится в воскресенье, 11 июля. Начало в 22:00.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.07.2021 10:13
    0
    "То, что он сделал для нас, эта его бескорыстная часть игры — об этом почти не говорят". Это точно, об этом почти не говорят, что из-за таких ныряльщиков ввели ВАР. Они оказали большую услугу футболу.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.07.2021 10:13
    0
    "То, что он сделал для нас, эта его бескорыстная часть игры — об этом почти не говорят". Это точно, об этом почти не говорят, что из-за таких ныряльщиков ввели ВАР. Они оказали большую услугу футболу.
    Ссылка
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