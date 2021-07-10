Орел или решка? Как жребий помог Италии выиграть Евро-1968

«Орел или решка?» - сегодня таким выбором задаются люди, которые пытаются разрешить тот или иной вопрос, возникающий в их жизни и требующий незамедлительного ответа в ситуации, когда выбор по той или иной причине затруднен. Давайте будем честны, что в подобного рода лотерею каждый из нас играет периодически с целью поиска ответов на откровенно малозначимые вопросы, вроде: кто моет посуду, кто идет за пивом или кто ставит машину на парковку? Откровенно говоря, «проигрыш» в любой из подобных ситуаций не слишком угнетает того, кто вынужден это делать, особенно если вы не «пролетаете» системно, являясь банальным лузером.

Однако были времена, когда от монетки, подброшенной в воздух, зависела путевка в финал чемпионата Европы по футболу. Да, да, тогда не было никаких других предусмотренных регламентом норм, чтобы определить лучшего, если по итогам матча фиксировалась ничья. И если кто-то задумывался над несправедливостью вылета из турнира по правилу «золотого» или «серебряного» гола, или же из-за проигрыша в послематчевой серии пенальти, тогда для них случай на Евро-1968 должен стать аргументом того, что нынешние правила, при всех из возможной не идеальности, все-таки куда гуманнее чисто в спортивном плане для футболистов, чем те, которые существовали на чемпионате Европы более полувека назад.

УЕФА

Полуфинал чемпионата Европы 1968 года (тогда в финальный турнир, согласно регламента, попадали четыре команды, а победителем становилась та, которая обыгрывала двух соперников – в полуфинале и финале) состоялся в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», который ныне носит имя Диего Армандо Марадоны. В нем сошлись сборные Италии, которая, к тому же, являлась хозяйкой турнира, и СССР – чемпиона 1960 года и финалиста 1964 года.

68582 зрителя, которые присутствовали на трибунах неаполитанской арены, в большинстве своем, что логично, поддерживали земляков-итальянцев. «Скуадра Адзура» намеревалась взять реванш у советской сборной, которой проиграла на групповой стадии финального турнира ЧМ-1966 со счетом 0:1, после чего с таким же счетом сенсационно уступила еще и сборной КНДР, бесславно вылетев с турнира.

Сборная СССР, как бы это странно не звучало в нынешние времена, считалась фаворитом той игры, даже несмотря на отсутствие в составе по разным причинам Игоря Численко (именно он забивал единственный мяч итальянцам в упоминавшемся уже матче финальной части ЧМ-1966), Эдуарда Стрельцова, Йожефа Сабо и Муртаза Хурцилавы. У Италии, что правда, кадровых проблем хватало также – к травмированному Луиджи Риве уже в первом тайме добавился Джанни Ривера, получивший повреждение в столкновении с Валентином Афониным, а в дополнительное время травмировал колено еще и Джанкарло Берчеллино. Из-за того, что замен в те времена в регламенте также еще не существовало, итальянцы вынуждены были фактически проводить матч в меньшинстве.

Впрочем, на этом неудачи итальянцев завершились. Советская команда, по воспоминаниям очевидцев, в некоторые отрезки игры имела тотальное превосходство, подав, в частности, в конце первого тайма шесть кряду угловых. Однако великолепно в рамке ворот сборной Италии действовал Дино Дзофф, которому было суждено войти в историю тамошнего футбола, став одной из легенд «Скуадры Адзурры».

В итоге основное и дополнительное время матча так и не выявили победителя – 0:0. Немецкому арбитру Курту Ченчеру пришлось прибегать к последнему способу, который был ему доступен для определения первого финалиста Евро-1968 – подбрасыванию монетки.

Далее лучше просто процитировать капитана сборной Италии в том поединке Джачинто Факкетти: «Вместе с капитаном сборной СССР (Альбертом Шестерневым – прим. авт.) и двумя администраторами из каждой команды мы пошли в раздевалку. Арбитр достал старую монету, и я сказал: «Орел». Я угадал, и сборная Италии вышла в финал. Стадион еще был полон, около 70 тысяч болельщиков ждали результата. Я побежал наверх. Увидев, как я радуюсь, они поняли, что могут отмечать победу».

Как впоследствии признавались члены итальянской команды, в стане «Скуадры Адзурры», несмотря на логичное в таких случаях волнение, почти никто не сомневался, что удача улыбнется именно Факкетти, а не советскому капитану. Легендарный игрок атаки миланского «Интера» и итальянской сборной тех времен Сандро Маццола так прокомментировал итоги жребия: «О, мы были уверены, что выиграем по жребию. Почему? Да потому что нашему капитану Факко безмерно везло в карточных играх, в которые мы вместе играли внутри команды. Когда он поднял руки вверх, стадион забился в экстазе, хотя мы уже знали, что сыграем в финале».

Справедливости ради, эта ситуация не оказалась первой, когда исход важнейшего футбольного противостояния предрешила монетка. Подобное произошло в Кубке европейских чемпионов-1964/65 в противостоянии «Ливерпуля» и «Кельна» на стадии 1/4 финала. Тогда оба матча между командами завершились нулевыми ничьими, а в переигровке также был зафиксирован «мировой» исход – 2:2. В итоге удача улыбнулась «Ливерпулю», который вышел в полуфинал, где уступил «Интеру», капитаном которого в те времена был… Джачинто Факкетти! «Нерадзурри» тогда проиграли 1:3 в Англии, но сумели взять реванш со счетом 3:0 в Италии, а в финале Кубка европейских чемпионов переиграли «Бенфику» (1:0).

Любопытно, что в финале Евро-1968, который состоялся 8 июня на «Стадио Олимпико» в Риме, матч между Италией и Югославией завершился ничьей 1:1. Здесь уже правилами была предусмотрена переигровка, которая позволила избежать того, чтобы и титул чемпиона был разыгран при помощи подбрасывания монетки.

10 июня 1968 года на «Стадио Олимпико» прошел повторный финальный матч между Италией и Югославией, победу в котором хозяевам турнира принесли мячи Ривы и Анастази, забитые в первом тайме. В итоге Джачинто Факкетти – человек, который сумел выбрать правильную сторону монетки, прослыв футбольным баловнем судьбы, - стал первым и пока единственным капитаном сборной Италии, которому удалось поднять над головой трофей, вручаемый чемпиону Европы. После того Италия дважды играла в финалах Евро (в 2000-м и 2012-м годах), но оба раза проигрывала (сперва – Франции, затем – Испании).

Послематчевая серия пенальти, применяемая для определения победителя в случае ничьей в основное и дополнительное время, была внедрена в футболе спустя два года после Евро-1968. Впервые в истории футбола победитель в серии пенальти был определен 5 августа 1970 года в полуфинальном матче Кубка Уотни между «Халл Сити» и «Манчестер Юнайтед». Тогда триумфаторами по 11-метровым оказались «красные дьяволы», а свои имена в историю футбола навсегда вписали Джордж Бест (первый, кто пробивал в послематчевой серии) и Денис Лоу (первый, кто не реализовал свою попытку).

Что касается Джачинто Факкетти, то он прожил только 64 года. Скончался великий экс-защитник «Интера» и сборной Италии 4 сентября 2006 года от рака поджелудочной железы, оставив вдовой супругу и четырех детей. Вскоре после кончины Факкетти в миланском «Интере» навсегда вывели из оборота третий игровой номер, закрепив его за великим Джачинто, легкая рука которого в 1968-м осчастливила всю Италию…