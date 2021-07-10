Коваленко вскоре сменит клуб в Серии A

Украинский игрок «Аталанты» Виктор Коваленко в ближайшее время сменит клуб.
Как сообщалось ранее, Коваленко отправится в аренду в «Эмполи».
Как отмечает сайт Джанлуки Ди Марцио, клубы договорились об аренде 25-летнего украинского футболиста. Кроме Коваленко в «Эмполи» переберется форвард «Аталанты» Роберто Пикколи.
«Эмполи» по итогам прошлого сезона вернулся в Серию A.
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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