Защитник Англии: «Мы можем обыграть любую команду»

Кайл Уокер поделился ожиданиями от финала Евро-2020

  • 10.07.2021 08:00
  • 197 просмотров
  • 2 комментария
Защитник Англии: «Мы можем обыграть любую команду»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Англии Кайл Уокер накануне финала чемпионата Европы против Италии высказался о своей команде.

«В нашей раздевалке много людей, которые являются капитанами своих клубов. И при этом больших клубов. Моя роль здесь изменилась, но я все еще люблю пошутить. Вчера вечером у меня было несколько шуток над Триппьером и Пикфордом, но на поле я стараюсь использовать свой опыт, накопленный за эти годы. На протяжении многих лет я играл в разный футбол и просто следил за тем, чтобы все играли в футбол, который нам нравится. Пока у всех на лицах улыбки, мы можем обыграть любую команду.

Посмотрите на французскую команду — фантастические игроки, у них есть качество в ключевых областях. Но они должны были пройти через процесс того, чего они должны были достичь. Теперь мы проходим через это, мы добрались до полуфинала, теперь будет финал, но это не может останавливать нас», — сказал Уокер.

Матч Италия - Англия состоится в воскресенье, 11 июля. Начало в 22:00.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    Виктор Вит
    online
      Виктор Вит, 10.07.2021 08:24
    0
    Наверное действительно могут. Но хотелось бы вспомнить киевское Динамо времен Лобановского - костяк сборной СССР. И легионеров не было, а победы - были. И какие! Куда все это делось? Наверное туда же, куда и весь ученый мир Украины того времени, давший миру немало ученых и открытий. Впрочем, чего ожидать от украинской науки (как и спорта), если в нем "прохфессорское" звание получают такие "одаренности", как бандит Кива.
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    Валера Ференс
    online
      Валера Ференс, 10.07.2021 08:23
    0
    Унылая страна.Одни педики,особенно на поле и стадионе!
    Ссылка
    Виктор Вит
    online
      Виктор Вит, 10.07.2021 08:24
    0
    Наверное действительно могут. Но хотелось бы вспомнить киевское Динамо времен Лобановского - костяк сборной СССР. И легионеров не было, а победы - были. И какие! Куда все это делось? Наверное туда же, куда и весь ученый мир Украины того времени, давший миру немало ученых и открытий. Впрочем, чего ожидать от украинской науки (как и спорта), если в нем "прохфессорское" звание получают такие "одаренности", как бандит Кива.
    Ссылка
    Валера Ференс
    online
      Валера Ференс, 10.07.2021 08:23
    0
    Унылая страна.Одни педики,особенно на поле и стадионе!
    Ссылка
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