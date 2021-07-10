При чем здесь Анкара? У Лионеля Месси появилось новое прозвище

История началась в апреле 2007 года с феноменального дриблинга форварда

  • 10.07.2021 07:59
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При чем здесь Анкара? У Лионеля Месси появилось новое прозвище
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Лионель Месси, капитан аргентинской сборной на Кубке Америки 2021, получил новое прозвище от болельщиков. Нападающего в соцсетях стали называть Анкара.

Именно так недавно назвала Месси аргентинская болельщица Лукита Родригес в своем видео на YouTube. История началась в апреле 2007 года, когда Месси показал феноменальный дриблинг и забил шикарный гол в ворота «Хетафе».

Лукита заметила, что во время сольного прохода форварда «Барселоны» комментатор несколько раз смешно повторил фразу «Анкара Месси, Анкара Месси». Оказалось, что диктор говорил на каталанском фразу Encara Messi, что переводится как «по-прежнему Месси».

ВИДЕО на YouTube: как комментатор кричал «Анкара Месси, Анкара Месси»

Новое прозвище Месси стало популярным, и названием турецкого города «Анкара» упомянули Лионеля даже в Твиттере Федерации футбола Аргентины.

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Источник — Sport.ua

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