Четверо украинских сборников попали в символическую сборную открытий Евро

Бущан и Матвиенко включены в главный состав, а Шапаренко и Яремчук в резерве

  • 10.07.2021 06:45
  • 1179 просмотров
  • 1 комментарий
Четверо украинских сборников попали в символическую сборную открытий Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Четверо игроков сборной Украины попали в символическую сборную открытий Евро-2020.

Испанское издание AS опубликовало свою версию такой команды.

Украинцы Георгий Бущан и Николай Матвиенко включены в главный состав, а Николай Шапаренко и Роман Яремчук – в резерве.

Символическая сборная открытий Евро-2020 (по версии AS)

Георгий Бущан и Николай Матвиенко (оба – Украина), Дензел Дюмфрис (Нидерланды), Йоаким Меле, Микель Дамсгор, Каспер Дольберг (все – Дания), Педри (Испания), Томаш Соучек, Патрик Шик (оба – Чехия), Адам Салаи (Венгрия), Жереми Доку (Бельгия).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — AS

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.07.2021 06:59
    -1
    А для фото Матвиенко они случайно выбрали одну из его дуэлей с Кейном, в которых Коля показал свою профнепригодность?
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности