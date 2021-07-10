Четверо украинских сборников попали в символическую сборную открытий Евро

Четверо игроков сборной Украины попали в символическую сборную открытий Евро-2020.
Испанское издание AS опубликовало свою версию такой команды.
Украинцы Георгий Бущан и Николай Матвиенко включены в главный состав, а Николай Шапаренко и Роман Яремчук – в резерве.
Символическая сборная открытий Евро-2020 (по версии AS)
Георгий Бущан и Николай Матвиенко (оба – Украина), Дензел Дюмфрис (Нидерланды), Йоаким Меле, Микель Дамсгор, Каспер Дольберг (все – Дания), Педри (Испания), Томаш Соучек, Патрик Шик (оба – Чехия), Адам Салаи (Венгрия), Жереми Доку (Бельгия).
Источник — AS
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