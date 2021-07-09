ФОТО. Боль и слезы. Как выглядит Донбасс Арена под российской оккупацией

Территория заросла сорняками, а на парковых дорожках появились трещины

  • 09.07.2021 23:59
  • 1930 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Боль и слезы. Как выглядит Донбасс Арена под российской оккупацией
© Денис Казанский, Twitter. Донбасс Арена

Донецкий стадион «Донбасс Арена» под российской оккупацией находится в запущенном состоянии.

Территория вокруг стадиона заросла сорняками, а на парковых дорожках появились трещины.

Последний матч на «Донбасс Арене» «Шахтер» сыграл 2 мая 2014 года с «Ильичевцем» (3:1).

Журналист Денис Казанский опубликовал свежие фото «Донбасс Арены».

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
    Fangold
    online
      Fangold, 10.07.2021 01:14
    0
    Та росіяни кайфують від цих фоток, насрать сусіду, то защастя для них
    Ссылка
    UAZAK
    online
      UAZAK, 10.07.2021 01:03
    -2
    ніяких сліз ніякого болю що хотіли то мають засранці я би ще туда загнав щахту і хай собі там йе ться
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    dd dent
    online
      dd dent, 10.07.2021 01:00
    +1
    На Чернобыль смахивает, хотя все поправимо, это не аеропорт уничтоженный, впрочем не понятно шо у людей в головах, которые накликали себе такое счастье в виде серой зоны, изоляции, ввода рублей с бедностью, уничтожению аеропорта и авиасообщения, отсутствие футбола и нормальных концертов и тд и тп, перечислять можно долго, но видимо им таки так действительно лучше …
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 10.07.2021 00:50
    0
    пукин, введи гринкиперов
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 10.07.2021 00:47
    0
    Печаль конечно, но все это херня. На неделю запустить агрономов и будет город-сад.
    Вот только на какую неделю запланировать сие действо? А, гарант, многообещающий ты наш
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    Dozor
    online
      Dozor, 10.07.2021 00:28
    -2
    шо вы бурьяни фотографуєте , всі знають що арена в порядку , за неї рижий нормально отстьогує , щоб пил окупанти там протирали 2 раза в неділю !
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    2966
    online
      2966, 10.07.2021 00:24
    +1
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.07.2021 01:00
    +1
    На Чернобыль смахивает, хотя все поправимо, это не аеропорт уничтоженный, впрочем не понятно шо у людей в головах, которые накликали себе такое счастье в виде серой зоны, изоляции, ввода рублей с бедностью, уничтожению аеропорта и авиасообщения, отсутствие футбола и нормальных концертов и тд и тп, перечислять можно долго, но видимо им таки так действительно лучше …
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 10.07.2021 00:24
    +1
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 10.07.2021 01:14
    0
    Та росіяни кайфують від цих фоток, насрать сусіду, то защастя для них
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 10.07.2021 00:50
    0
    пукин, введи гринкиперов
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 10.07.2021 00:47
    0
    Печаль конечно, но все это херня. На неделю запустить агрономов и будет город-сад.
    Вот только на какую неделю запланировать сие действо? А, гарант, многообещающий ты наш
    Ссылка
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