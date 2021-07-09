ФОТО. Боль и слезы. Как выглядит Донбасс Арена под российской оккупацией

Донецкий стадион «Донбасс Арена» под российской оккупацией находится в запущенном состоянии.
Территория вокруг стадиона заросла сорняками, а на парковых дорожках появились трещины.
Последний матч на «Донбасс Арене» «Шахтер» сыграл 2 мая 2014 года с «Ильичевцем» (3:1).
Журналист Денис Казанский опубликовал свежие фото «Донбасс Арены».
Для сравнения. Так все выглядело до прихода русского мира при "плохой Украине" pic.twitter.com/WlNt31swz7— Денис Казанський (@den_kazansky) July 8, 2021
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Источник — Twitter
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Вот только на какую неделю запланировать сие действо? А, гарант, многообещающий ты наш
Вот только на какую неделю запланировать сие действо? А, гарант, многообещающий ты наш
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