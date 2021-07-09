Мирча ЛУЧЕСКУ: «Если бы не коронавирус, я бы тренировал Сьон»

Наставник «Динамо» мог возглавить швейцарский клуб

  • 09.07.2021 19:33
  • 2787 просмотров
  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Если бы не коронавирус, я бы тренировал Сьон»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу накануне спарринга со швейцарским «Сьоном» подтвердил информацию о том, что мог возглавить этот клуб:

- В следующую среду Ваша команда сыграет спарринг с «Сьоном».
- Мы сыграем еще раньше, в субботу, когда у нас поединок против «Серветта».

- Но Вы ведь понимаете, почему я спросил Вас о «Сьоне»?
- Да, конечно. Но пандемия изменила все наши планы.

- Впервые контакты между Вами и «Сьоном» были раньше, чем началась пандемия. О Вашем назначении говорили в декабре 2019 года.
- Это правда, что я очень ценю президента клуба Константина. Мы были на связи, но мое назначение не состоялось. Потом мы вновь заговорили об этом весной 2020 года, но из-за коронавируса чемпионат был прерван, все было приостановлено.

Константин хотел, чтобы я приехал перед стартом сезона 2020/21. Он позвонил мне и сказал, что через четыре дня я должен быть в «Сьоне», но так быстро приехать было невозможно из-за состояния здоровья. Все сорвалось, но при этом мы остались с ним в хороших отношениях.

- Без коронавируса…
- Без него я бы тренировал «Сьон». Но было бы очень сложно продвинуть команды вперед и со временем улучшить ее.

- Вы все еще успешный тренер, но к концу месяца Вам исполнится уже 76 лет. Думаете о пенсии?
- Нет. Я остановлюсь, когда у меня закончатся амбиции, мотивация и энтузиазм. Конечно, здоровье тоже должно соответствовать. Пока все эти элементы на месте, я буду продолжать тренировать.

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Источник — Blick

(15 голосов)

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Комментарии
    ЗаВАРофф
    online
      ЗаВАРофф, 09.07.2021 19:56
    -2
    Хлеб, соль ешь,
    а правду
    в глаза режь!
    Браво, Мистер!
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