Сампдория установила ценник на одно из открытий Евро-2020

Атакующий полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор стал одним из главных открытий Евро-2020. 21-летний игрок забил два гола на турнире, в том числе прямым ударом со штрафного в полуфинале против Англии.

Дамсгором заинтересовался целый ряд европейских топ-клубов. «Сампдория», за которую выступает датчанин, требует за него 40 миллионов евро.

Дамсгор перешел в «Сампдорию» год назад из «Нордшелланда» за 6,75 миллиона евро. В сезоне 2020/2021 на его счету 2 гола и 4 ассиста в 37 матчах за «Сампдорию» во всех турнирах.