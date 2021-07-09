Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Мы подумали, что Манчини сумасшедший»

Капитан сборной Италии – о главном тренере команды

  • 09.07.2021 17:25
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  • 1 комментарий
Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Мы подумали, что Манчини сумасшедший»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал выход команды в финал Евро-2020:

«Финал — это мечта, которую мы пытались воплотить в жизнь более трёх лет, и тренер вбивал нам мысль о финале, пока она не стала реальностью. Однако когда он перед началом чемпионата Европы сказал нам, что мы должны стремиться выиграть турнир, мы подумали, что он сумасшедший».

Напомним, в финале Евро-2020 в воскресенье, 11 июля Италия в Лондоне сыграет с Англией.

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Источник — RAI Sport

(2 голоса)

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Комментарии
    Хью Джекман
    online
      Хью Джекман, 09.07.2021 17:32
    0
    Андердога несчастного из себя корчит. Ты уже был в финале Евро-2012 и в четвертьфинале Евро-2016.
    Ссылка
    Хью Джекман
    online
      Хью Джекман, 09.07.2021 17:32
    0
    Андердога несчастного из себя корчит. Ты уже был в финале Евро-2012 и в четвертьфинале Евро-2016.
    Ссылка
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