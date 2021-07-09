Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Мы подумали, что Манчини сумасшедший»

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал выход команды в финал Евро-2020:
«Финал — это мечта, которую мы пытались воплотить в жизнь более трёх лет, и тренер вбивал нам мысль о финале, пока она не стала реальностью. Однако когда он перед началом чемпионата Европы сказал нам, что мы должны стремиться выиграть турнир, мы подумали, что он сумасшедший».
Напомним, в финале Евро-2020 в воскресенье, 11 июля Италия в Лондоне сыграет с Англией.
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Источник — RAI Sport
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