Источник: Шахтер не отпустил Витао на Олимпийские игры в Токио

Руководство донецкого «Шахтера» приняло решение не отпускать в сборную Бразилии U-23 для участия в Олимпийских играх в Токио центрального защитника команды Витао.

Об этом сообщает портал plantaoenfoco.com.br.

Отмечается, что после травмы Габриэла из лондонского «Арсенала», который был изначально включен в заявку команды на турнир, главный тренер бразильской сборной Андре Жардин пребывал в поисках замены центрбека, и обратился к «Шахтеру» по Витао.

После отказа «горняков» отпустить Витао, Жардин вызвал в команду представителя «Васко да Гама» Рикардо Грасу.

Стоит отметить, что Олимпийские игры не входят в когорту официальных соревнований, признаваемых ФИФА, а потому отпускать футболистов на этот турнир не является обязательным условием для клубов.

21-летний Витао в минувшем сезоне принял участие в 10 поединках «Шахтера» в украинской Премьер-лиге.