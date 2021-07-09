Источник: Шахтер не отпустил Витао на Олимпийские игры в Токио

«Горняки» предпочли оставить защитника в тренировочном лагере команды Роберто Де Дзерби

  • 09.07.2021 15:01
  • 1070 просмотров
  • 6 комментариев
Источник: Шахтер не отпустил Витао на Олимпийские игры в Токио
© ФК Шахтер. Витао

Руководство донецкого «Шахтера» приняло решение не отпускать в сборную Бразилии U-23 для участия в Олимпийских играх в Токио центрального защитника команды Витао.

Об этом сообщает портал plantaoenfoco.com.br.

Отмечается, что после травмы Габриэла из лондонского «Арсенала», который был изначально включен в заявку команды на турнир, главный тренер бразильской сборной Андре Жардин пребывал в поисках замены центрбека, и обратился к «Шахтеру» по Витао.

После отказа «горняков» отпустить Витао, Жардин вызвал в команду представителя «Васко да Гама» Рикардо Грасу.

Стоит отметить, что Олимпийские игры не входят в когорту официальных соревнований, признаваемых ФИФА, а потому отпускать футболистов на этот турнир не является обязательным условием для клубов.

21-летний Витао в минувшем сезоне принял участие в 10 поединках «Шахтера» в украинской Премьер-лиге.

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(6 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 09.07.2021 15:35
    0
    Алексей Ильин, 09.07.2021 15:25
    Клубу по барабану, что там сборная Олимпийская, главное - подготовка к сезону
    +
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:28
    0
    Алексей Ильин, 09.07.2021 15:25
    Клубу по барабану, что там сборная Олимпийская, главное - подготовка к сезону
    Ничего подобного, цену набить это престижно отчасти было бы что игрок выступал за олимпийскую сборную и участвовал там, если на него вообще рассчитывают безусловно, а то и не факт шо в шахте играть будет
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 09.07.2021 15:25
    -1
    Клубу по барабану, что там сборная Олимпийская, главное - подготовка к сезону
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:08
    0
    Зря, хоть цену набили бы мб
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 09.07.2021 15:05
    +2
    norma_zap, 09.07.2021 15:04
    Могли бы и отпустить, других ОИ у Витао может и не быть.
    так всех если поотпускать, то ЛЧ в следующем сезоне у Шахтера может и не быть, стратег ;)
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 09.07.2021 15:04
    0
    Могли бы и отпустить, других ОИ у Витао может и не быть.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 09.07.2021 15:05
    +2
    norma_zap, 09.07.2021 15:04
    Могли бы и отпустить, других ОИ у Витао может и не быть.
    так всех если поотпускать, то ЛЧ в следующем сезоне у Шахтера может и не быть, стратег ;)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 09.07.2021 15:35
    0
    Алексей Ильин, 09.07.2021 15:25
    Клубу по барабану, что там сборная Олимпийская, главное - подготовка к сезону
    +
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:28
    0
    Алексей Ильин, 09.07.2021 15:25
    Клубу по барабану, что там сборная Олимпийская, главное - подготовка к сезону
    Ничего подобного, цену набить это престижно отчасти было бы что игрок выступал за олимпийскую сборную и участвовал там, если на него вообще рассчитывают безусловно, а то и не факт шо в шахте играть будет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 15:08
    0
    Зря, хоть цену набили бы мб
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 09.07.2021 15:04
    0
    Могли бы и отпустить, других ОИ у Витао может и не быть.
    Ссылка
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