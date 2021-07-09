Даяна Ястремская – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 WTA) продолжит выступления на турнира WTA 250 в Гамбурге.
Второй соперницей украинки станет Сара Эррани из Италии (№105 WTA).
Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Коллинс – Русе. Ориентировочное время начала – 15:00 по Киеву.
В следующем круге победительница встречи сразится против американки Даниэль Коллинс или румынки Елены Габриэлы Русе.
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Источник — Sport.ua
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