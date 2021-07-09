ФОТО. Забарный проводит отпуск со своей девушкой

18-летний центральный защитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Илья Забарный перед новым сезоном проводит отпуск со своей девушкой Ангелиной.
Илья присоединится к «Динамо» на втором сборе, который стартует 10 июля.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.