Италия – Англия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Футболист высказался о финале Евро-2020

  • 09.07.2021 12:03
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Италия – Англия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на финальный матч Евро-2020 Италия – Англия.

«На групповой стадии обе сборные выиграли свои квартеты. Затем в плей-офф Италия победила Австрию (2:1 дополнительное время), Бельгию (2:1) и Испанию (1:1, 4:2 по пенальти). А Англия выиграла у Германии (2:0), у Украины (4:0) и у Дании (2:1 дополнительное время).

Сборная Англии впервые сыграет в финале Евро. Для Италии это будет четвертый финал чемпионата Европы. В трех предыдущих они раз победили (1968) и дважды уступили (2000, 2012).

27 раз играли между собой англичане и итальянцы (10 побед Скуадры Адзурры, 8 викторий у британцев и 9 ничьих).

Предыдущий раз на официальном уровне команды играли на чемпионате мира-2014 и тогда в группе Италия победила Англию (2:1). Предыдущий раз на чемпионате Европы соперники встречались в 2012 году и тогда в четвертьфинале также оказались сильнее итальянцы (0:0, 4:2 по пенальти).

Ожидаемо, что будет такой финал чемпионата Европы. Италия и Англия считались фаворитами этого турнира. Я буду болеть за Италию и хочется, чтобы выиграла титул Скуадра Адзурра. На чемпионате Европы мне больше понравилась итальянская команда, чем английская. Ставлю на победу Италии с минимальным перевесом в счете. И хоть игра будет проходить в Лондоне на домашнем поле англичан, я все равно поставлю на победу Италии и что она выиграет Евро», - сказал Бартулович. 

Матч Италия – Англия состоится 11-го июля. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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