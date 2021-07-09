Аргентина – Бразилия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Известный футболист поделился мыслями о финале Кубка Америки

  • 09.07.2021 11:49
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Аргентина – Бразилия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на финальный матч Копа Америка Аргентина – Бразилия.

«На групповой стадии команды сыграли одинаково. Аргентина с 10 очками выиграла группу А, а Бразилия с 10 баллами победила в группе В. В плей-офф бразильцы дважды по 1:0 победили Чили и Перу, а аргентинцы выиграли у Эквадора (3:0) и Колумбии (1:1, 3:2 по пенальти).

Это будет 122-е противостояние Бразилии и Аргентины. Ранее 49 раз выиграли бразильцы и 46 раз – аргентинцы, 26 встреч завершились вничью. Аргентина более титулованная сборная на Копа Америка. Она завоевала трофей 14 раз. У Бразилии 9 побед на этом турнире.

Я считаю, что сборная Бразилии сильнее по составу и считаю их в какой-то степени фаворитом в этой игре. Поставлю на победу бразильцев. Думаю, что будет очень напряженная, эмоциональная игра. Но, я думаю, что Аргентина за счет одного Месси не сможет обыграть Бразилию. Потому поставлю на победу Бразилии», - сказал Бартулович.

Матч Аргентина - Бразилия состоится 11-го июля. Начало встречи в 03:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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