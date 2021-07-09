Италия — Англия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на финальный матч Евро-2020 Италия – Англия.

«Итальянцы и англичане на групповой стадии победили в своих группах. Затем в плей-офф Италия прошла Австрию, Бельгию и Испанию. Англия выиграла у Германии, Украины и Дании.

27 раз играли между собой Италия и Англия (10 побед итальянцев, 8 побед англичан и 9 ничьих).

В предыдущих четырех встречах этих соперников обе команды забивали. Два товарищеских поединка завершились вничью 1:1 и также команды добыли по одной победе со счетом 2:1. Но итальянцы выиграли на официальном уровне, а англичане в рамках спарринга.

Англия первый раз в истории сыграет в финале чемпионата Европы. Для Италии это четвертый финал на Евро. В 1968 году итальянцы обыграли в финале Чехословакию, а в 2000 году уступили Франции и в 2012 году, кстати в Киеве на «Олимпийском», проиграли Испании.

Матч Англия – Италия – это будет хороший финал. Но все-таки поставлю на итальянцев. Думаю, что все-таки Италия выиграет Кубок. Хотя матч будет сложный, так как Англия играет дома все-таки. Преимущество у англичан в этом плане будет, но все-таки поставлю, что Италия станет чемпионом Европы», - сказал Козьбан.

Матч Италия – Англия состоится 11-го июля. Начало встречи в 22:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.