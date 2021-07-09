ФОТО. Шахтер переключился на тактическую работу

8 июля «оранжево-черные» не тренировались утром – только вечером. Сессия длилась порядка двух часов и принимали участие в ней все футболисты.



Вначале Роберто Де Дзерби провел с подопечными 30-минутное теоретическое занятие. А затем после короткой разминки футболисты переключились на тактическую работу: комбинации на половине поля со сменой составов. Замыкала же сегодняшнюю программу двусторонка на все поле.



Смотрите лучшие кадры вечерней тренировки в фотогалерее.