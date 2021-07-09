Антонио КОНТЕ: «Италия знает, как побеждать в финалах»

Известный итальянский тренер высказался о финале Евро-2020

  • 09.07.2021 09:44
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Антонио КОНТЕ: «Италия знает, как побеждать в финалах»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший наставник сборной Италии, «Интера», «Челси» и других клубов Антонио Конте поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы по футболу, в котором Италия сыграет с Англией.

«Слабым местом для Англии является то, что если их защита оказывается под давлением при перестроении, то они не так хороши, как Испания, в уходе от прессинга. Однако, если вы используете ультра-атакующий прессинг, а они все же уходят от него, то необходимо следить за их темпом и ловить их на этом.

Опять же, именно здесь Италия должна продемонстрировать свой опыт в чтении различных моментов игры.

Конечно, у нас будет меньше болельщиков на стадионе, но больше опыта на поле, чем у них. Мы знаем, что значит играть в финале. Мы также знаем, как их выиграть», — сказал Конте.

Матч Италия - Англия состоится в воскресенье, 11 июля. Начало в 22:00.

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Источник — Football-Italia

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