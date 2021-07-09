Заря продлила контракт с украинским полузащитником

«Заря» продлила контракт с хавбеком Максимом Казаковым.

Новое соглашение между футболистом и луганским клубом рассчитано на два года.

Казаков пришел в «Зарю» летом 2018 года. За три сезона 25-летний футболист сыграл за команду 7 матчей УПЛ и 1 поединок Кубка Украины, без забитых голов.

Ранее сообщалось, что «Заря» хочет подписать таланта «Фламенго».