Заря продлила контракт с украинским полузащитником

«Заря» продлила контракт с хавбеком Максимом Казаковым.
Новое соглашение между футболистом и луганским клубом рассчитано на два года.
Казаков пришел в «Зарю» летом 2018 года. За три сезона 25-летний футболист сыграл за команду 7 матчей УПЛ и 1 поединок Кубка Украины, без забитых голов.
Ранее сообщалось, что «Заря» хочет подписать таланта «Фламенго».
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Источник — Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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