Андрей ШЕВЧЕНКО: «Атмосфера на Уэмбли похожа на котел, это поможет Англии»

Украинский тренер, наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы по футболу, в котором Италия сыграет с Англией.
«Англия — хорошая команда, но она до сих пор не встречалась с соперником, который действительно мог бы оказывать на нее давление. Такая игра очень хорошо отработана у итальянцев. В этом их определенное преимущество перед финальным матчем.
Атмосфера на «Уэмбли» будет похожа на котел, что может помочь англичанам. У всех команд есть сильные и слабые стороны, и Италия обязательно изучит их перед игрой с Англией», — сказал Шевченко.
Матч Италия - Англия состоится в воскресенье, 11 июля. Начало в 22:00.
Источник — Sky Sport Italia
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