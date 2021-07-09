Андрей ШЕВЧЕНКО: «Атмосфера на Уэмбли похожа на котел, это поможет Англии»

Украинский тренер, наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы по футболу, в котором Италия сыграет с Англией.

«Англия — хорошая команда, но она до сих пор не встречалась с соперником, который действительно мог бы оказывать на нее давление. Такая игра очень хорошо отработана у итальянцев. В этом их определенное преимущество перед финальным матчем.

Атмосфера на «Уэмбли» будет похожа на котел, что может помочь англичанам. У всех команд есть сильные и слабые стороны, и Италия обязательно изучит их перед игрой с Англией», — сказал Шевченко.

Матч Италия - Англия состоится в воскресенье, 11 июля. Начало в 22:00.