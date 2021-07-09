Андрей ШЕВЧЕНКО: «Атмосфера на Уэмбли похожа на котел, это поможет Англии»

Главный тренер сборной Украины высказался о финале Евро-2020

  • 09.07.2021 08:05
  • 173 просмотра
  • 0 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Атмосфера на Уэмбли похожа на котел, это поможет Англии»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский тренер, наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы по футболу, в котором Италия сыграет с Англией.

«Англия — хорошая команда, но она до сих пор не встречалась с соперником, который действительно мог бы оказывать на нее давление. Такая игра очень хорошо отработана у итальянцев. В этом их определенное преимущество перед финальным матчем.

Атмосфера на «Уэмбли» будет похожа на котел, что может помочь англичанам. У всех команд есть сильные и слабые стороны, и Италия обязательно изучит их перед игрой с Англией», — сказал Шевченко.

Матч Италия - Англия состоится в воскресенье, 11 июля. Начало в 22:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sport Italia

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности