ОФИЦИАЛЬНО. Милан выкупил Тонали у Брешии

21-летний полузащитник подписал пятилетний контракт

  • 09.07.2021 05:21
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ОФИЦИАЛЬНО. Милан выкупил Тонали у Брешии
© ФК Милан. Сандро Тонали

Хавбек Сандро Тонали стал игроком «Милана» на полноценной основе. «Красно-черные» выкупили контракт 21-летнего итальянца у «Брешии».

Соглашение между сторонами будет рассчитано до конца июня 2026 года.

Прошлый сезон Тонали провел в «Милане» на правах аренды. Он провел за команду 37 матчей и не отметился результативными действиями.

Трансферная стоимость хавбека оценивается в 27 миллионов евро.

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Источник — ФК Милан

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