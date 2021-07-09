ОФИЦИАЛЬНО. Милан выкупил Тонали у Брешии

Хавбек Сандро Тонали стал игроком «Милана» на полноценной основе. «Красно-черные» выкупили контракт 21-летнего итальянца у «Брешии».
Соглашение между сторонами будет рассчитано до конца июня 2026 года.
Прошлый сезон Тонали провел в «Милане» на правах аренды. Он провел за команду 37 матчей и не отметился результативными действиями.
Трансферная стоимость хавбека оценивается в 27 миллионов евро.
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Источник — ФК Милан
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