ОФИЦИАЛЬНО. Милан выкупил Тонали у Брешии

Хавбек Сандро Тонали стал игроком «Милана» на полноценной основе. «Красно-черные» выкупили контракт 21-летнего итальянца у «Брешии».

Соглашение между сторонами будет рассчитано до конца июня 2026 года.

Прошлый сезон Тонали провел в «Милане» на правах аренды. Он провел за команду 37 матчей и не отметился результативными действиями.

Трансферная стоимость хавбека оценивается в 27 миллионов евро.