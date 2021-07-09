Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Англия – невероятно сильная команда»

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против национальной команды Англии.

«Англия - это, конечно же, не только Кейн. У них прекрасные игроки на обоих флангах, а запасные могли бы усилить любую команду. Игроки вроде Джека Грилиша, Джейдона Санчо, Маркуса Рэшфорда, Доминика Калверт-Льюина, Фила Фодена... В запасе сидит и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. В общем, это невероятно сильная команда.

Сдержать Кейна будет сложно, невероятно сложно. Мне он своей игрой всегда нравился. Помню один из его первых матчей за сборную Англии - мы тогда играли в Турине. Уже тогда он произвел на меня большое впечатление. Он знает, как действовать из глубины поля и выдавать проникающие передачи. Забивает и головой, и ногами, всегда может нанести точный удар с дальней дистанции», - сказал Кьеллини.

Матч Италия – Англия состоится в воскресенье, 11 июля. Начало в 22:00.