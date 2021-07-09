Уимблдон. Белинский завершил выступление в одиночном разряде

Украинец проиграл во втором круге юниорского турнира в Великобритании

  • 09.07.2021 01:18
  • 61 просмотр
  • 0 комментариев
Уимблдон. Белинский завершил выступление в одиночном разряде
© ФТУ. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский завершил выступление в одиночном разряде юниорского Уимблдона.

Белинский провел на корте полтора часа игрового времени. По ходу матча украинец допустил четыре двойные ошибки, не подав ни одного эйса (7 эйсов и 4 двойных у соперника), реализовал 4 из 10 брейк-поинтов и проиграл пять геймов на собственной подаче.

Второй круг
Вячеслав Белинский (Украина, 9) - Саша Гемар Вайенбур (Франция, Q) - 5:7, 6:3, 2:6

Напомним, для 17-летнего украинца это первое выступление на юниорском Уимблдоне. Сегодня Белинский вместе с болгарином Петром Нестеровым сыграет во втором круге парного разряда.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности