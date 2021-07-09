Уимблдон. Белинский завершил выступление в одиночном разряде

Украинский теннисист Вячеслав Белинский завершил выступление в одиночном разряде юниорского Уимблдона.

Белинский провел на корте полтора часа игрового времени. По ходу матча украинец допустил четыре двойные ошибки, не подав ни одного эйса (7 эйсов и 4 двойных у соперника), реализовал 4 из 10 брейк-поинтов и проиграл пять геймов на собственной подаче.

Второй круг

Вячеслав Белинский (Украина, 9) - Саша Гемар Вайенбур (Франция, Q) - 5:7, 6:3, 2:6

Напомним, для 17-летнего украинца это первое выступление на юниорском Уимблдоне. Сегодня Белинский вместе с болгарином Петром Нестеровым сыграет во втором круге парного разряда.