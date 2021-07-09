Проблемы с сердцем. Футболист Сассуоло потерял сознание на тренировке

Форвард Кума Бабакар, арендованный «Аланьяспором», уже в порядке

  • 09.07.2021 00:25
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Проблемы с сердцем. Футболист Сассуоло потерял сознание на тренировке
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Аланьяспора» Кума Бабакар, права на которого принадлежат «Сассуоло», потерял сознание во время тренировки команды в Турции.

28-летний форвард потерял сознание из-за проблем с сердцем. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Причиной потери сознания медики назвали сердечный спазм.

Бабакар играет за «Аланьяспор» с 2020 года. Бабакар провел большую часть своей карьеры в Италии с «Фиорентиной», «Падуей», «Моденой», «Сассуоло» и «Лечче», прежде чем переехать в Турцию . В Серии A он провел 166 матчей и забил 39 голов. 

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Источник — Football-Italia

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