Проблемы с сердцем. Футболист Сассуоло потерял сознание на тренировке

Форвард «Аланьяспора» Кума Бабакар, права на которого принадлежат «Сассуоло», потерял сознание во время тренировки команды в Турции.

28-летний форвард потерял сознание из-за проблем с сердцем. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Причиной потери сознания медики назвали сердечный спазм.

Бабакар играет за «Аланьяспор» с 2020 года. Бабакар провел большую часть своей карьеры в Италии с «Фиорентиной», «Падуей», «Моденой», «Сассуоло» и «Лечче», прежде чем переехать в Турцию . В Серии A он провел 166 матчей и забил 39 голов.