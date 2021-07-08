ТаТоТаке. Испания порвала Италию и вылетела, чему Украине поучиться у Дании

В новом выпуске программы ТаТоТаке авторы Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков анализируют полуфиналы Евро-2020. Как Испания порвала Италию и вылетела? В чем Украине следует поучиться у Дании? Благодаря чему Англия стала атакующей командой?
Кроме того в выпуске – инсайд о новом форварде «Динамо», детали усиления защиты «Шахтера», разбор трансляторов УПЛ, на что потратят 16 млн Украины за Евро?
00:00 Анонс
02:02 Битва номинантов, в которой один сдался
02:58 Почему Энрике - гений
04:21 Самая большая проблема Италии
06:56 Главное - признать, что ты слабак
11:08 Гол Испании. Кто виноват?
12:51 Мората дал, Мората забрал
14:10 Манчини нагнули, Энрике - премию
17:41 Почему Англия выдала лучшую игру на Евро
18:49 Кейн вспомнил Тоттенхэм
20:01 Главное разочарование Спиваковского
21:18 Неожиданный Король Англии
23:22 Шевченко, а посмотри на Данию!
25:01 Победа Англии воняет
27:40 Новый курс ТаТоТаке
28:24 Павелко, а посмотри на Данию!
29:26 Дания получает при трагических обстоятельствах
29:55 Сенькив - топ-прогнозист, выкусите!
30:27 Довбик для Динамо?
33:00 Белорусский форвард для Динамо
34:29 Ди Марцио и Скира подтвердили инсайд Спиваковского
35:54 Перенос Суперкубка - позорище
38:46 Какого эквадорца хочет Шахтер
40:20 Осторожно, политическая тема. В спорте!
43:49 Кто будет транслировать УПЛ?
45:45 Куда пойдут 16 млн Украины за Евро?
49:09 Извинения перед Колесником
51:52 Ставка от Сенькива
52:39 Прощание
53:08 Бэкстейдж
Источник — ТаТоТаке
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