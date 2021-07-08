ТаТоТаке. Испания порвала Италию и вылетела, чему Украине поучиться у Дании

В новом выпуске программы ТаТоТаке авторы Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков анализируют полуфиналы Евро-2020. Как Испания порвала Италию и вылетела? В чем Украине следует поучиться у Дании? Благодаря чему Англия стала атакующей командой?

Кроме того в выпуске – инсайд о новом форварде «Динамо», детали усиления защиты «Шахтера», разбор трансляторов УПЛ, на что потратят 16 млн Украины за Евро?

00:00 Анонс

02:02 Битва номинантов, в которой один сдался

02:58 Почему Энрике - гений

04:21 Самая большая проблема Италии

06:56 Главное - признать, что ты слабак

11:08 Гол Испании. Кто виноват?

12:51 Мората дал, Мората забрал

14:10 Манчини нагнули, Энрике - премию

17:41 Почему Англия выдала лучшую игру на Евро

18:49 Кейн вспомнил Тоттенхэм

20:01 Главное разочарование Спиваковского

21:18 Неожиданный Король Англии

23:22 Шевченко, а посмотри на Данию!

25:01 Победа Англии воняет

27:40 Новый курс ТаТоТаке

28:24 Павелко, а посмотри на Данию!

29:26 Дания получает при трагических обстоятельствах

29:55 Сенькив - топ-прогнозист, выкусите!

30:27 Довбик для Динамо?

33:00 Белорусский форвард для Динамо

34:29 Ди Марцио и Скира подтвердили инсайд Спиваковского

35:54 Перенос Суперкубка - позорище

38:46 Какого эквадорца хочет Шахтер

40:20 Осторожно, политическая тема. В спорте!

43:49 Кто будет транслировать УПЛ?

45:45 Куда пойдут 16 млн Украины за Евро?

49:09 Извинения перед Колесником

51:52 Ставка от Сенькива

52:39 Прощание

53:08 Бэкстейдж