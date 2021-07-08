ОФИЦИАЛЬНО. Диего Симеоне продлил контракт с Атлетико

«Атлетико» официально объявил о продлении контракта с наставником Диего Симеоне.

Аргентинский тренер получил договор на три сезона - до середины 2024 года. «Атлетико» при Симеоне выиграл два титула Ла Лиги, в том числе является действующим чемпионом Испании.

Симеоне работает с командой с 2011 года и выиграл 8 трофеев: 2 титула Ла Лиги, Кубок Испании, Суперкубок Испании, 2 трофея Лиги Европы и 2 трофея Суперкубка Европы.

Кроме того, «Атлетико» при Симеоне дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

