ОФИЦИАЛЬНО. Диего Симеоне продлил контракт с Атлетико

«Атлетико» официально объявил о продлении контракта с наставником Диего Симеоне.
Аргентинский тренер получил договор на три сезона - до середины 2024 года. «Атлетико» при Симеоне выиграл два титула Ла Лиги, в том числе является действующим чемпионом Испании.
Симеоне работает с командой с 2011 года и выиграл 8 трофеев: 2 титула Ла Лиги, Кубок Испании, Суперкубок Испании, 2 трофея Лиги Европы и 2 трофея Суперкубка Европы.
Кроме того, «Атлетико» при Симеоне дважды выходил в финал Лиги чемпионов.
📝 #Simeone2024— ❤️🤍🏆 CAMPEONES 🏆❤️🤍 (@Atleti) July 8, 2021
Diego Pablo @Simeone y su cuerpo técnico renuevan como rojiblancos hasta 2024.
🤩 ¡La mejor forma de arrancar la temporada! 💪
➡️ https://t.co/Vqo50B4rQs pic.twitter.com/UU17EHIA1E
Источник — ФК Атлетико Мадрид
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