ОФИЦИАЛЬНО. Диего Симеоне продлил контракт с Атлетико

Тренер-чемпион продлил соглашение с мадриским клубом

  • 08.07.2021 21:15
  • 534 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Диего Симеоне продлил контракт с Атлетико
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Атлетико» официально объявил о продлении контракта с наставником Диего Симеоне.

Аргентинский тренер получил договор на три сезона - до середины 2024 года. «Атлетико» при Симеоне выиграл два титула Ла Лиги, в том числе является действующим чемпионом Испании.

Симеоне работает с командой с 2011 года и выиграл 8 трофеев: 2 титула Ла Лиги, Кубок Испании, Суперкубок Испании, 2 трофея Лиги Европы и 2 трофея Суперкубка Европы.

Кроме того, «Атлетико» при Симеоне дважды выходил в финал Лиги чемпионов.
 

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Источник — ФК Атлетико Мадрид

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.07.2021 21:42
    0
    Чоло красава
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.07.2021 21:42
    0
    Чоло красава
    Ссылка
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