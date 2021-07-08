Даяна Ястремская – Магдалена Фрех. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, восьмого июля, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 WTA) возвращается в WTA-тур после долгого перерыва, связанного с судебным разбирательством в допинговом деле, в результате которого она была оправдана.



Даяна в статусе лидера посева проведет матч второго круга на турнире WTA-250 в Гамбурге. Первой соперницей украинки станет полька Магдалена Фрех (№145 WTA).



Встреча состоится последним запуском на центральном корте после матча Петкович – Путинцева. Ориентировочное время начала – 21:00 по Киеву.

Ранее девушки встречались один раз, выиграла украинка.



В следующем круге победительница встречи сразится против Сары Эррани из Италии (№105 WTA).

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