ТЕТЕ: «В Шахтере все полностью поменялось, мы идем к своим целям»

Полузащитник «Шахтера» Тете рассказал о первых спаррингах на сборах, усталости и новинках в тренировочном процессе

– Команда уже провела три спарринга на сборах. Как чувствуешь себя физически?

– Физическая составляющая отрабатывается каждый день, это очень хорошо для нас, так мы сможем набрать свой темп. В товарищеских матчах мы неплохо себя показали, играя с крепкими соперниками. Показали, что мы сильны и агрессивны. Нужно продолжать работать, чтобы стать еще лучше.

– На австрийских сборах «Шахтер» уже больше двух недель, и за это время был лишь один выходной. Усталость чувствуется?

– Нет, это важно. Нужно усердно трудиться, ведь мы знаем, что в этом году предстоит многое. Да, в Киеве тренироваться лучше, так как ты дома и видишь свою семью. Но в любом случае будем продолжать работать!

– Что изменилось в тренировочном процессе с приходом нового тренерского штаба?

– Полностью все поменялось: работа по удержанию мяча, силовые тренировки, стало очень много фитнеса. Интенсивность существенно возросла, ведь, повторюсь, нам нужно многое завоевать. И мы идем к этим целям.