ТЕТЕ: «В Шахтере все полностью поменялось, мы идем к своим целям»

Атакующий хавбек работает с новым тренером

  • 08.07.2021 21:45
  • 1347 просмотров
  • 4 комментария
ТЕТЕ: «В Шахтере все полностью поменялось, мы идем к своим целям»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Тете рассказал о первых спаррингах на сборах, усталости и новинках в тренировочном процессе

– Команда уже провела три спарринга на сборах. Как чувствуешь себя физически?
– Физическая составляющая отрабатывается каждый день, это очень хорошо для нас, так мы сможем набрать свой темп. В товарищеских матчах мы неплохо себя показали, играя с крепкими соперниками. Показали, что мы сильны и агрессивны. Нужно продолжать работать, чтобы стать еще лучше.

– На австрийских сборах «Шахтер» уже больше двух недель, и за это время был лишь один выходной. Усталость чувствуется?
– Нет, это важно. Нужно усердно трудиться, ведь мы знаем, что в этом году предстоит многое. Да, в Киеве тренироваться лучше, так как ты дома и видишь свою семью. Но в любом случае будем продолжать работать!

– Что изменилось в тренировочном процессе с приходом нового тренерского штаба?
– Полностью все поменялось: работа по удержанию мяча, силовые тренировки, стало очень много фитнеса. Интенсивность существенно возросла, ведь, повторюсь, нам нужно многое завоевать. И мы идем к этим целям.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(13 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.07.2021 23:14
    0
    Face Control, 08.07.2021 23:10
    Удачи лучшие!
    Пройдете квалификацию ЛЧ?
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    Face Control
    online
      Face Control, 08.07.2021 23:10
    0
    Удачи лучшие!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 08.07.2021 22:45
    -1
    Вперед, за Олімпіком!!
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 08.07.2021 22:31
    0
    Судя по сказанному с Каштру на тренировках в носу ковырялись,такой и результат наиграли!ну посмотрим...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.07.2021 23:14
    0
    Face Control, 08.07.2021 23:10
    Удачи лучшие!
    Пройдете квалификацию ЛЧ?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 08.07.2021 23:10
    0
    Удачи лучшие!
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 08.07.2021 22:31
    0
    Судя по сказанному с Каштру на тренировках в носу ковырялись,такой и результат наиграли!ну посмотрим...
    Ссылка
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