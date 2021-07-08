Тарас СТЕПАНЕНКО: «Психологически тяжеловато — сидели взаперти 45 дней»

Украинский хавбек «Шахтера» рассказал о подготовке к новому сезону

  • 08.07.2021 19:13
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  • 1 комментарий
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Психологически тяжеловато — сидели взаперти 45 дней»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о готовности к работе, знакомстве с Роберто Де Дзерби и тренировках.

– Как психологическое и физическое состояние после возвращения из сборной?
– Физически мы хорошо готовы. Было время и отдохнуть, ведь Коля играл все матчи, а я – пару игр, Марлос тоже… Силы есть, все нормально. Психологически, понятно, немного тяжеловато – сидели взаперти 45 дней. Но мы прекрасно понимаем, что тренер хочет донести свое видение игры, и сейчас важно, чтобы все быстро его поняли. Когда он попросил нас приехать, мы, конечно, согласились. Договорились о том, что, когда будет возможность, он будет нам по паре денечков давать. Нормально работаем, все хорошо!

– Что скажешь о первой тренировке: что нового вносит тренерский штаб?
– Много нового. Стиль игры – все с мячом. У каждого своя позиция, каждый должен знать до автоматизма, что делать. Все очень быстро и интенсивно. Это современный футбол, классно.

– Уже поняли идею игры Роберто Де Дзерби? И был ли личный разговор с ним?
– Мы вчера только приехали! Поздоровались, познакомились. Сегодня нам показали видео, но за один день нереально все понять. Нужно время, чтобы каждый друг друга понимал и знал, что будет делать в конкретной ситуации, не так все просто.

– Как вас встречали в расположении команды?
– Приехали в гостиницу довольно поздно, ребята, кто еще не спал, встретили нас. Мы поздоровались, познакомились с тренерским штабом. В принципе, все как обычно. И быстро влились в работу.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 08.07.2021 19:54
    0
    А где же результат?
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 08.07.2021 19:54
    0
    А где же результат?
    Ссылка
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